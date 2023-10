L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luis Oliveira ha parlato a 1Station Radio da doppio ex viola e del Napoli. Ha iniziato, infatti, proprio dalla sfida di domenica: “Tutti conosciamo il calcio spettacolo del Napoli, che però lascia molto campo alle avversarie. La Fiorentina, quindi, può creare molto ed è in un momento alquanto positivo, anche dopo il pareggio in Conference”.

Su Nzola: “Giocare allo Spezia è un'altra cosa, hai molte meno responsabilità. Penso che sia comprensibile non convincere subito, quando arrivi in una piazza che ti carica di pressione. Spesso, inoltre, la gente non guarda i sacrifici della punta, limitandosi solo a vedere se fa gol o no”.