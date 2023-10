L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina (nonché doppio ex della sfida contro il Napoli) Gaetano D'Agostino è intervenuto a 1Station Radio per analizzare la squadra viola: “Se le punte non segnano, c'è un motivo legato soprattutto alla tattica. La Fiorentina ha un gioco a catena, dove i centravanti attirano la difesa avversaria per liberare spazio sulle fasce, a esterni e terzini”.

E aggiunge: “Da quando è partito Vlahovic, è difficile recuperare intensità in attacco giocando così. Adesso la Fiorentina deve contare sulla produttività degli esterni, che sono facilitati nell'andare verso la porta proprio grazie alla punta”.