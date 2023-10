Agostinelli: "La Fiorentina ha reso il Ferencvaros una squadra fenomenale. Beltran? Anche Luis Alberto sembrava un flop il primo anno"

L'allenatore ed ex giocatore del Napoli Andre Agostinelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ieri la Fiorentina ha fatto diventare il Ferencvaros una squadra fenomenale, ma poi nell'ultima mezz'ora abbiamo visto il reale valore degli ungheresi. La squadra deve capire che non tutte le partite si possono vincere giocando bene, a volte servono prestazioni sporche”.

E poi su Beltran: “Ci vuole pazienza, non è facile per nessuno integrarsi in Serie A. Ricordo il primo anno di Luis Alberto alla Lazio, tutti pensavano che fosse un flop e invece poi abbiamo visto cosa è diventato. Napoli? Da quando Garcia ha fatto un passo indietro la squadra si sta riprendendo”.