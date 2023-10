"Non ho ancora capito che ruolo abbia Maxime Lopez. Beltran? Su ventisette tiri della squadra non ne ha fatto neanche uno"

L’ex campione di pallanuoto e tifosissimo viola Gianni De Magistris ha commentato a Radio Bruno Toscana il pareggio tra Fiorentina e Ferencvaros: “Non mi aspettavo questo mezzo passo falso, ma sono contento della reazione della squadra. I cinque cambi hanno cambiato la partita, Italiano sicuramente è stato spiazzato dalla prestazione di alcuni titolari. Purtroppo ieri qualcuno ha perso tante energie, su tutti Nico Gonzalez, e non sarà facile giocare tra due giorni a Napoli".

E poi sui singoli: “Non ho ancora capito che ruolo abbia Maxime Lopez, sinceramente non mi sembra un alter ego di Arthur. L'undici iniziale è figlio di una valutazione generale, io non amo il turnover ma ci sta fare dei cambi considerando l'avversario e l'impegno di domenica. Beltran? Su 27 tiri in porta di ieri non ce n'è uno dell'argentino. Ho visto la partita dell'Inter contro il Benfica e il solo Lautaro ne ha fatti cinque o sei nitidi. L'ex River mi sembra spaesato, sicuramente fa reparto e tiene palla ma servono i gol e in Argentina mi sembra ne facesse diversi”.

Infine sul girone di Conference: “La Fiorentina può tranquillamente vincere tutte le prossime partite, ma dipende anche da cosa succede nella doppia sfida tra Genk e Ferencvaros. La situazione non è compromessa, però è chiaro che adesso non puoi più sbagliare e che dovrai arrivare all'ultima partita a Budapest con almeno la certezza del secondo posto”.