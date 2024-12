Il cronoprogramma personalizzato di Gonzalez che tiene Thiago Motta col fiato sospeso. La mattinata decisiva per fargli ritrovare la Fiorentina

E' in bilico, un po' come spesso gli è accaduto anche a Firenze, Nico Gonzalez in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. L'argentino ha rispettato il suo programma di allenamento personalizzato, separato dal gruppo e secondo Tuttosport è a forte rischio forfait, proprio perché lo staff medico della Juve non vuole rischiare di perderlo in vista anche della Supercoppa di inizio gennaio. Stamattina la rifinitura decisiva che scioglierà gli ultimi dubbi, con Nico che ovviamente scalpita per giocare e Thiago Motta col fiato sospeso.