Non solo Rubino, la Carrarese punta un altro giovane giocatore offensivo di proprietà viola

Come riporta Gianluca Di Marzio, la Carrarese non starebbe guardando solo Tommaso Rubino in casa Fiorentina per la prossima stagione. Il club toscano ha messo nel mirino per la trequarti Filippo Distefano, classe 2004 di proprietà viola che quest'anno ha giocato in prestito al Frosinone.

Sul giocatore, riporta il giornalista, c'è molta concorrenza, ma la società carrarina vuole provarci seriamente per lui.