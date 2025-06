Arrivano novità su un altro obiettivo per il centrocampo della Fiorentina: Giovanni Fabbian. Dopo aver chiuso per Jacopo Fazzini e Mattia Viti, infatti, la società viola starebbe puntando ad ampliare la sua rosa italianissima.

Sky Sport ha puntualizzato su quanto sta succedendo Fabbian, classe 2003, con il cartellino di proprietà del Bologna, ma con l'Inter che ha una clausola di riacquisto per lui. Come riporta l'emittente il club nerazzurro potrebbe riacquistare il giocatore per 12 milioni dai rossoblù. La Fiorentina prima di muoversi concretamente vuole capire come evolverà la situazione del suo cartellino.