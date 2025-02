Fabio Caressa, ospite a Deejay Football Club, è tornato sulla sfida del giovedì tra Fiorentina e Inter, terminata 3-0 in favore dei viola, parlando anche della partita di lunedì prossimo. Questo il commento del telecronista e giornalista sportivo.

“A Firenze si è visto benissimo, cominciano le prime difficoltà per l'Inter: a centrocampo sono corti, Calhanoglu ha avuto problemi fisici e Mkhitaryan è avanti con l'età, poi i ricambi non sono proprio all'altezza. Lunedì, quando ritroveranno la Fiorentina, i nerazzurri giocheranno con un certo peso sulle spalle, perché il Napoli potrebbe allungare battendo l'Udinese e l'Inter deve riaffrontare una squadra con la quale hanno appena persa: l'Inter di solito non sbaglia queste partite così cruciali, ma giocheranno sicuramente con una certa pressione”