Non vince da quattro partite, ma con la Juventus c'è un solo risultato. E De La Fuente non può lasciare così la Fiorentina

Non riesce proprio a riprendersi la Fiorentina Femminile. La squadra di De La Fuente, qualificatasi nella Poule Scudetto dopo una stagione travagliata, non riesce a battere il Milan e così ad accorciare sul terzo posto.

Dal rigore sbagliato dalla Boquete al ritorno con la Juve: saranno giorni infuocati per le Viola

Anche ieri, non è arrivato un successo. Le Viola giocavano in casa, contro un Milan chiaramente alla portata. Ma il rigore fallito da Vero Boquete ha guastato tutto: zero a zero e sei i punti che rimangono di distacco dalla Roma. Eppure, il sogno chiamato Champions League non sarebbe proibitivo. Le giallorosse sono cadute con la Juventus, proiettata verso lo Scudetto dopo molti anni. Le stesse che giovedì ospiteranno le Viola nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Gli ultimi valzer di De La Fuente

Non è impresa impossibile. La Fiorentina ha perso “solo” con un gol di scarto al Viola Park, e la difesa delle bianconere non è certo invalicabile. Quindi, crederci, crederci, crederci. Che sia per il terzo posto o per un'altra finale, la stagione della Fiorentina non può spegnersi così. De La Fuente ha ancora le ultime cartucce da giocarsi prima di abbandonare la barca: in qualsiasi caso, infatti, la sua separazione con la società è solo questione di tempo.