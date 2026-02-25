Trionfo viola a Sanremo? Potrebbe essere così secondo i bookmakers. Dopo la prima serata del Festival, infatti, i favoritissimi per la vittoria finale sono proprio Fedez e Marco Masini, quest'ultimo come sappiamo grande tifoso della Fiorentina. La loro canzone “Male Necessario” ha avuto fin da subito un grande impatto ed è rientrata nella top 5 della sala stampa. Il loro trionfo è quotato 3.00 o anche 2.75 dalle principali agenzie di scommesse, alla pari con Serena Brancale che con la sua “Qui con me” rappresenta l'altra grande favorita.

Lady Paratici sul palco dell'Ariston

Peraltro, questa sera, la Fiorentina sarà in qualche modo rappresentata sul palco non solo ovviamente da Carlo Conti ma anche da Pilar Fogliati, compagna del nuovo direttore sportivo viola Fabio Paratici, che vestirà i panni della co-conduttrice insieme ad Achille Lauro, al fianco di Conti e Laura Pausini.