Massimo Orlando: “La Fiorentina col Milan era favorita, ha buttato via due punti. Non facile trovare esterno migliore di Parisi”

A Toscana TV ha parlato l’ex viola Massimo Orlando, che si è detto rammaricato del pari della Fiorentina contro il Milan, per poi spaziare su varie altre tematiche.

‘Prima si esce da questa situazione e meglio è’

“Sono arrabbiato, sono due punti buttati via. La Fiorentina era favorita oggi, conosco come gioca il Milan e la squadra viola è in crescita, ha preso una traversa clamorosa allo scadere e ha giocato a calcio, cosa che i rossoneri non fanno. Invece di pensare che sono due punti positivi tra Lazio e Milan, per me sono due punti che fanno male. Se la Fiorentina va a Bologna e perde è di nuovo nella fossa, invece prima si viene fuori da questa situazione di classifica e meglio è”.

“Fagioli è stato il migliore in campo, una partita da 7.5 la sua. Ha giocato benissimo ed è stato sfortunato quando è inciampato perdendo la palla che ha portato al gol del Milan. Poi però ha servito un altro grande assist, per la traversa di Brescianini. Mi risulta che la preparazione atletica della Fiorentina sia stata completamente sbagliata, perché si è scelta una via nuova, sperimentale, per evitare infortuni”.

’Non semplice migliorare Parisi, perchè…’

“Mancano i gol di Kean e Gudmundsson, serve andare a prendere un esterno con le caratteristiche adatte. Non è semplice trovare un calciatore che sostituisca Parisi, anche se non segna, perchè si è trovato un equilibrio e sta giocando bene. Brescianini prenderà il posto di Ndour, e per sostituire Parisi servirà un giocatore forte, non è facile trovare calciatori migliori in giro sul mercato”.