Corriere Fiorentino: Com'è dura a Firenze, il procedimento va avanti

Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina, presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Apertura per: “Com’è dura a Firenze...”. Ovvero: “Viola decisi a portare avanti il procedimento per inadempienza Ulivieri: contestazione difficile, Grosso avrà il nostro aiuto legale”.

Centrocampo vecchio

In taglio medio sulla squadra: “A Venezia il centrocampo senza nuovi E due ex da avversari”. In taglio basso la Supercoppa persa dalla Primavera: “Emozioni e pioggia di gol, ma vince l’Atalanta”. Sottotitolo: “Il trofeo conquistato dai nerazzurri che hanno battuto 4-3 i ragazzi di Andreazzoli”.