Ulivieri: "Pronti a dare assistenza legale a Grosso. Allenare a Firenze è senz'altro difficile"

Tifoso della Fiorentina, ma anche presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), Renzo Ulivieri in queste ore si trova in una posizione scomoda, dopo l'evoluzione della vicenda andata in scena tra Fabio Grosso e Fabio Paratici, che ha portato all'esonero del tecnico.

"Allenare a Firenze è proprio difficile"

“Non si può generalizzare e dare colpe alla Fiorentina se le cose sono andate così perché sono tutti casi diversi l’uno dall’altro - ha detto Ulivieri al Corriere Fiorentino - Spesso dipende anche dal rapporto che uno instaura con la città e con i tifosi. Di certo però allenare a Firenze è senz’altro difficile”.

Assistenza legale

E c'è la possibilità che la contesa tra le parti finisca in tribunale: “Non pensavo si potesse arrivare a questo anche se non sono riuscito a parlare con il tecnico - prosegue Ulivieri - pur avendoci provato per il ruolo che rivesto, e mi baso su quanto letto in queste ore. Certo è che come associazione siamo pronti a dargli un sostegno e se necessario anche un’assistenza legale visto che abbiamo un ufficio apposito”.