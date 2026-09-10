Una settimana di tensione strisciante e la frase disperata pronunciata da Grosso a Paratici
Ogni giorno esce particolare in più che fa capire ancora meglio quanto la frattura sia stata insanabile fra l'ex allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso e il direttore sportivo, Fabio Paratici.
Un asse questo che sembrava destinato a tracciare il futuro del club viola, ma che si è frantumato sotto il peso di un avvio di stagione fallimentare. Una separazione lampo che rischia ora di trasferirsi dalle tribune del Franchi al tribunale.
Tensione strisciante
La Nazione quest'oggi parla di una tensione strisciante esplosa nel corso dell'ultimo fine settimana. Al centro della contesa non ci sarebbero soltanto i disastrosi verdetti del campo, ma una pesante ipotesi di inadempienza contrattuale.
La frase ad effetto
Grosso avrebbe espresso fortissime perplessità sulla rosa al proprio dirigente, definendola persino ‘inallenabile’. Un colloquio tra i due che sarebbe terminato con una frase disperata del tecnico: “Se mi vuoi bene, esonerami”.