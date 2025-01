Zaniolo alla Fiorentina? Un ruolo importante lo ha avuto anche Palladino...

Nicolò Zaniolo alla Fiorentina? Secondo quanto scritto stamani dal Corriere Fiorentino, l’idea di mercato è nata nei giorni scorsi (anche) su indicazione di Raffaele Palladino e ieri è diventata qualcosa di molto più concreto.

Una trattativa questa che viaggia spedita verso la conclusione tanto che mancherebbe soltanto un tassello prima che possa andare a dama. In sostanza Gasperini per la sua Atalanta vorrebbe avere un giocatore in sostituzione dello stesso Zaniolo per dare il proprio via libera alla cessione.