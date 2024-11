L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, intervistato da DAZN dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina ha detto: “La cosa che mi ha fatto incazzare (testuale ndr) di più quest'oggi è il rosso di Dossena. Non si può lasciare così la squadra”.

E poi: “Giocavamo contro la Fiorentina, che ha fatto due anni fila la finale di Conference, è ancora in Europa e ha giocatori forti in rosa. Ebbene, nel primo tempo loro hanno tirato in porta una volta e hanno fatto gol e noi tre. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre chiare occasioni da rete e loro una e hanno segnato; dobbiamo capire chi siamo, ci vuole umiltà, loro sono la Fiorentina, noi siamo il Como”.