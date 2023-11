Il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha espresso il suo giudizio sulla prova dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran contro il Milan e di tutto il settore d'attacco viola in generale: "E se dall'ex Jovic almeno uno spunto è arrivato, dal neo viola Beltran niente di niente. Un ragazzino tenero, che pare uscito dal campionato Primavera, in mezzo a due giganti come Thiaw e Tomori, una difficoltà evidente e peraltro già manifestata in altre occasioni a fronteggiare la difesa sul piano fisico. Beltran ha una buona tecnica, ma deve rinforzarsi nelle gambe e nel busto per reggere l’urto delle difese italiane. Stavolta però anche la tecnica lo ha tradito: davanti a Maignan ha sbagliato il controllo e un’occasione colossale è sfumata fra le braccia del portiere francese. Sembrava intimorito di fronte all’uscita di un armadio che ha spalancato le sue ante".

E prosegue nel suo commento: “Se non segnano Gonzalez e Bonaventura non segna nessuno, nonostante quanto la squadra riesce a produrre nella metà campo avversaria e anche nell’area avversaria, nonostante i 19 tiri (a 9), gli 11 angoli (a 3) e il 59% di possesso palla con cifre simili alla sconfitta contro la Juve, nonostante che ieri, a San Siro, Italiano abbia chiuso la partita con quattro attaccanti: Gonzalez, Ikone, Kouame e Nzola. Se non basta tutto questo per fare un gol vuol dire che il problema è serio, molto serio.