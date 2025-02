Conti: "Fiorentina in Champions e Scudetto al Napoli? Firmo subito. Bove ha acceso una luce sul primo soccorso"

"Fiorentina in Champions e Napoli con lo scudetto? Firmo subito, ma mi basterebbe anche vedere la formazione viola in Europa League”. Ad averlo detto è il conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo, nonché tifoso gigliato, Carlo Conti, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli.

Conti ha anche parlato della presenza sul palco dell'Ariston del centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove: “L’ho chiamato non solo perchè un tifoso viola, ma soprattutto perché è un ragazzo fantastico. Il suo pensiero è stato rivolto a quelli che non ce l’hanno fatta per non aver avuto un intervento immediato. Ha acceso anche una luce sull'importanza del primo soccorso in casi come il suo”.