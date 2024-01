Diego Della Valle: "Firenze ha un posto importante nel nostro cuore, anche per la Fiorentina. Mio figlio è cresciuto qua"

L'ex presidente e proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, è tornato in queste ore a Firenze per presenziare alla kermesse Pitti Uomo dove ha presentato le sue ‘driving shoes’ nate dalla collaborazione tra Tod's e Lamborghini.

In un'intervista rilasciata a La Nazione, Diego Della Valle ha detto: “Tornare a Firenze? Significa parlare dell’Italia e del lavoro degli imprenditori italiani e della nostra manifattura. Mi piace la staffetta tra Firenze e Milano, due momenti complementari per le presentazioni e le sfilate. E poi Firenze ha un posto importante nel nostro cuore. Anche per la Fiorentina. Mio figlio Filippo, che ha 26 anni, è cresciuto qua. E anche oggi siamo andati come una volta a mangiare ai 13 Gobbi”.