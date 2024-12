In vista della gara di domani, che vedrà la Fiorentina impegnata contro il Vitória Guimarães, il tecnico viola Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa: “Ci aspetteranno un ambiente caldo e una buona squadra, che sa giocare bene a calcio. Li abbiamo studiati in questi giorni, cercando grandi motivazioni per avere il miglior spirito possibile. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo riscattarci dal ko in campionato. I punti del Vitória parlano chiaro, in casa loro sarà tosta. Però vogliamo fare un'ottima prestazione, partite del genere sono motivi di crescita”.

“Bove perdita importante, difficile trovare soluzioni ma ci sto lavorando”

Sulle soluzioni per sopperire all'assenza di Bove: “Sicuramente è una perdita importante, anche parlando del calciatore e del livello numerico. Adesso a centrocampo manchiamo, ma più che altro Edoardo è molto duttile e ha caratteristiche diverse. Cerco altre soluzioni, anche se non è facile mi sto adoperando e ce la metto tutta. Ma anche i calciatori. Sono sicuro che troveremo gli automatismi giusti, ma non sarà una partita a farci vedere il lato negativo delle cose. Credo nel nostro buon lavoro”.