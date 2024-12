L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell’ultima gara di League Phase della Conference League, contro il Vitória Guimarães: “Chi parte titolare domani in porta? Terracciano, va lui dal primo minuto. Cataldi e Sottil? Entrambi hanno una forma influenzale e sono rimasti a lavorare al Viola Park. Viaggio faticoso per noi, ma ci adattiamo e siamo pronti”.

“Gruppo carico come al solito, grandi professionisti. Bove mette positività”

Su come ha ritrovato il gruppo: “Bene, carico come al solito. Si sono allenati anche senza di me, mentre io ero a casa a Napoli. Ho rivisto tutto l'allenamento e la mia fortuna è avere anche un grande staff. I miei ragazzi sono grandi professionisti, c'è motivazione e sappiamo che domani sarà difficile ma ce la metteremo tutta. Bove? Il suo sorriso ci mette tanta positività, la trasmette a tutti noi. Averlo ritrovato al Viola Park è stata una grande gioia”.

“Gudmundsson-Beltran insieme, perché no? Lucas è molto duttile”

Sulla soluzione Beltran-Gudmundsson: “Lucas può fare quel ruolo, con determinate caratteristiche e compiti diversi. Mi piace molto perché è duttile e molto generoso, sa giocare bene a calcio. Ma in generale so che posso contare su tutti e due, capiteranno partite dove saranno impiegati”.