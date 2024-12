I convocati della Fiorentina: si rivede Pongracic, mentre un centrocampista salta di nuovo l'impegno europeo. Fuori anche Sottil

La Fiorentina ha appena pubblicato l'elenco dei convocati per la partita di domani sul campo del Vitoria Guimaraes, ultimo appuntamento per quanto riguarda la prima fase di Conference League.

Ancora out Cataldi. Torna Pongracic

Non è una sorpresa l'assenza di Biraghi, ormai ai margini della rosa, ma salteranno l'impegno europeo anche Sottil e Cataldi. L'ex Lazio non è al meglio e Palladino preferisce preservarlo per il campionato, mentre torna tra i convocati Pongracic. Dalla Primavera si aggregano Caprini e Harder, ma non Rubino.

I convocati per Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Ecco dunque la lista completa: Adli, Beltran, Caprini, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Gosens, Gudmundsson, Harder, Ikone, Kayode, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano.