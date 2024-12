José Luis Vidigal, calciatore portoghese passato dall'Italia con le maglie di Udinese e Livorno, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara di domani tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina: “Il Vitoria gioca un calcio bellissimo, con un allenatore giovane come Rui Borges. Ha perso qualche giocatore e sta accusando un po' di fatica, ma affronterà la Fiorentina a viso aperto nonostante il divario tecnico".

“Fiorentina grande squadra, ma a gennaio…”

Poi ha aggiunto: “La tifoseria è caldissima, a Guimaraes si tifa solo il Vitoria e non Sporting Lisbona o Benfica. La Fiorentina sta facendo benissimo, in Europa è sempre difficile da affrontare. Spero per i viola che il terzo tentativo in Conference sia quello buono, rispetto agli anni scorsi vedo una squadra più esperta e consapevole. A gennaio però servono degli innesti, anche nell'ottica di un possibile incrocio con il Chelsea”.