Cafu insiste: "Un altro me? Dodô ha brillato con la Fiorentina, starebbe bene al Milan. La Nazionale si fidi di Gattuso"

La situazione tesa e complicata tra la Fiorentina e il suo terzino Dodô è già nota. Il club si trova a dover fare i conti con un calciatore scontento, orientato alla cessione. Così il brasiliano inizia a catturare l'interesse di ottimi club in giro per il mondo. Lo ha notato un connazionale ed ex compagno di reparto campione del Mondo, Cafu.

Ecco cosa ha detto nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Un altro Cafu? Dodô lo vedrei bene al Milan, con la Fiorentina ha brillato facendo un grande campionato. Gattuso? L'Italia non poteva prendere CT migliore, lui meritava questo posto. Gli auguro di portare la Nazionale al Mondiale, spero che si fidino di lui”.