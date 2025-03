Cecchi: "Palladino ha trovato l'abito giusto per la Fiorentina. Un grazie alla Juventus per averci regalato Fagioli e Kean"

Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della vittoria della Fiorentina sulla Juventus di ieri sera. Queste le sue parole: “Stamani gli juventini ci hanno invidiato, perché essere fiorentini è una cosa meravigliosa che loro non potranno mai avere. Un grazie alla Juventus che ha preso Douglas Luiz a 50 milioni e ci ha regalato Fagioli che ieri ha fatto una prestazione da fuoriclasse. Oltre ad essersi presi Vlahovic e Nico Gonzalez per uno come Kean che ora come ora è un carrarmato".

E ancora: "Sono abbastanza sicuro che Palladino abbia trovato l’abito giusto per la sua Fiorentina. Il 3-5-2 è perfetto con un centrocampo ottimo in grado di coprire e ripartire e una coppia davanti su cui puntare. Da ieri ricomincia una nuova stagione con questi titolari e buonissimi sostituti come Adli, Folorunsho e Beltran a disposizione è tanta roba”.