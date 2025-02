Un club di Germania si fa vivo per Richardson: il centrocampista può lasciare la Fiorentina. La situazione

Poco spazio, un adattamento fin qui complesso in Serie A: ecco perchè Amir Richardson potrebbe lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato.

Il classe 2002 marocchino però potrà muoversi fuori dall'Italia solo a titolo definitivo, non in prestito, avendo la Fiorentina esaurito gli slot in entrata.

Il calciatore africano in queste ultime ore secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio è finito nel mirino dello Stoccarda, club di Bundesliga che ha preso parte alla Champions League ed è stato eliminato dopo la prima fase. Si attendono sviluppi.