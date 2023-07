Comincia a muoversi in modo concreto il mercato della Fiorentina che, dopo l'arrivo di Parisi, potrebbe vedere l'arrivo a Firenze del secondo acquisto estivo. La società starebbe infatti stringendo i tempi per Arthur della Juventus e nella giornata di domani ci sarà l'incontro decisivo tra le due società per definire i dettagli.

Sarà prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni, con i bianconeri che contribuiranno in maniera sostanziale al pagamento dello stipendio da 5 milioni a stagione (da capire quale sarà la reale percentuale di pagamento della Juventus e della Fiorentina).

Poche novità sugli altri possibili nomi in entrata, soprattutto per l'attacco, dove i soliti Dia, Fullkrug e Ngonge tengono banco. La sensazione, però, è che la Fiorentina non voglia affondare ancora il colpo (nonostante la clausola a rescissoria di Dia scada nelle prossime ore). Possibile interessamento per Ignacio Miramon, centrocampista argentino del Gimnasia La Plata, messo sotto osservazione da Burdisso. Per la difesa, da escludere del tutto un interessamento per Ampadu, che il prossimo anno giocherà al Leeds.

C'è poi anche un mercato in uscita, che potrebbe finanziare in modo importante le casse gigliate. A un passo dall'addio infatti sia Igor, direzione Brighton di De Zerbi, che Terzic, a sorpresa verso il Reb Bull Salisburgo in Austria. Il brasiliano dovrebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni, mentre da definire la cifra d'addio del serbo.