Prestito di un anno con diritto di riscatto: affare Arthur in chiusura, ecco le cifre

Ormai da qualche giorno vi stiamo raccontando come la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Arthur Melo stia procedendo a vele spiegate. La chiusura potrebbe essere davvero questione di ore, come si evince dalle parole del giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

Secondo quanto riporta su Twitter, la Fiorentina sta chiudendo l'affare Arthur sulla base di un prestito fino a giugno 2024 con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. Confermato che la Juventus pagherà una parte di stipendio al calciatore, condizione fondamentale affinché l'affare vada in porto.