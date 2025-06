Il Bari ha deciso di non riscattare Favasuli dalla Fiorentina. Ma su di lui c'è già una nuova squadra di Serie B

Non solo la Fiorentina è alle prese con le decisioni sui riscatti. Secondo quanto scrive Tuttosport, il Bari avrebbe deciso di non opzionare il riscatto per Costantino Favasuli, esterno viola che quest'anno ha giocato i Galletti. Per lui in Puglia 30 presenze e un gol.

Adesso tornerà dunque alla Fiorentina, dove però la concorrenza sulla fascia sinistra è già tanta. Per lui si prospetta un'altra partenza in prestito (il suo contratto con la Fiorentina è fino al 2028). Nelle ultime ore è arrivato l'interesse del Monza, sempre dalla Serie B.