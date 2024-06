Intesa verbale con l'entourage, intanto il Galatasaray attende la prima offerta. Fiorentina-Zaniolo, si può fare?

La Fiorentina punta anche Nicolò Zaniolo per l'attacco del futuro da proporre a Palladino. Sull'ex Roma c'è anche l'Atalanta, che ci prova con insistenza contattando sia il Galatasaray che l'entourage del trequartista. Ci sono delle condizioni che il club turco impone, ovvero il prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

La Fiorentina ha un vantaggio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta al Galatasaray per Nicolò Zaniolo. Tuttavia, il club viola ha già un'intesa verbale con l'entourage del calciatore. Previste riunioni interne in merito durante la prossima settimana.