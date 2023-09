Quindici giorni per una trasformazione importante

Quindici giorni, due settimane, per trasformare M'Bala Nzola in un centravanti pienamente inserito nei meccanismi della Fiorentina.

Tra gli obiettivi che la squadra doveva conseguire in questo momento di sosta del campionato, c'era anche l'integrazione dell'ex attaccante dello Spezia, apparso in difficoltà in questo avvio di stagione.

Difficoltà fisica, Nzola è uno che ha bisogno di più tempo rispetto ad altri per entrare in forma, ma anche impaccio per essere utile e coinvolto all'interno della manovra della squadra.

Con molte probabilità toccherà all'angolano partire titolare contro l'Atalanta: sarà quella la riprova della bontà del lavoro fatto in questi giorni.