Sfumato il sogno delle cinque italiane in Champions per la stagione 2025/26, reso impossibile dall'eliminazione della Lazio ai quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, rimane comunque aperto il sogno di portare 8 squadre di Serie A in Europa. Tutto, però, dipenderà proprio dalla Fiorentina.

Lo scenario necessario per guadagnarsi otto posti europei per la prossima stagione è, in realtà, non così impossibile. Qualora la Fiorentina decidesse di mettere il proprio percorso europeo al primo posto nella gerarchia delle partite rimanenti, le possibilità si alzerebbero: infatti, per avere 8 rappresentanti del nostro calcio in Europa, serve che la Fiorentina vinca la Conference ma che in campionato arrivi ottava. Così facendo, i viola si guadagnerebbero l'accesso all'Europa League per la vittoria della Conference, ma arrivando ottava lascerebbe un posto per la minima competizione europea alla settima in classifica. Scenario difficile, ma non impossibile.