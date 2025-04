Baiano: "Due squadre molto motivate, ma la Fiorentina ha un arsenale offensivo importante. Penso che il Cagliari si salverà con merito"

Francesco “Ciccio” Baiano, ex attaccante della Fiorentina e attuale allenatore del Poggibonsi, ha parlato a Tuttocagliari.net della partita di lunedì fra Cagliari e Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Si affrontano due squadre che, per ragioni opposte, hanno grandi motivazioni, ed è per questo che credo che sarà una partita intensa, aperta a qualsiasi risultato. La Fiorentina è una squadra estremamente propositiva, e anche per questo tende a concedere sempre qualcosa: esponendosi tanto anche nella metà campo avversaria, è normale che si rischi di subire delle ripartenze. Ovviano a questo problema con un reparto offensivo molto performante: Kean e compagni stanno dando grandi gioie alla piazza fiorentina”.

“Il Cagliari sta facendo un campionato in linea con le aspettative che si avevano a inizio stagione e con le sue potenzialità: è fisiologico per una squadra come quella di Nicola andare incontro a periodi negativi. A mio avviso l'undici rossoblù può tranquillamente centrare una salvezza importante, e meritata secondo me”