Il tesoretto di Conference raccolto dai viola quest'anno ha già superato quello dell'anno scorso: ecco le cifre

Con un risultato complessivo di 4-3 col quale ha superato il Celje, la Fiorentina si gode il passaggio in semifinale di Conference League e punta ad arrivare in fondo alla competizione. In semifinale gli uomini di Palladino troveranno il Betis, in un doppio appuntamento che vedrà l'andata il 1° maggio e il ritorno, al Franchi, l'8.

Non solo risultati sportivi, la Fiorentina può esultare per il tesoretto raccolto sinora: come stimato da Calcio e Finanza, nelle casse viola sarebbero entrati 17.7mln di euro: l'eventuale accesso alla finale di Breslavia del 28 maggio porterebbe a Firenze altri 4 milioni, portando l'ammontare a 22 milioni complessivi. Già superata, inoltre, la cifra raccolta l'anno scorso, che vide ovviamente i viola in finale, raccogliendo però “solo” 16.2mln di euro.