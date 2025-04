Nella lotta-salvezza delle 15 un super-Diao condanna il Lecce, che non vince in campionato da 10 partite. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Lo scontro salvezza del Via del Mare di Lecce fra i padroni di casa e il Como apre la 33sima giornata di Serie A, in questo sabato del weekend di Pasqua. Il Lecce cade 0-3 contro il Como e complica la sua lotta salvezza.

La cronaca della partita

Lecce che ha bisogno disperatamente di punti per riportarsi in carreggiata ed allontanarsi dai bassifondi della classifica: dopo nemmeno 10 minuti Krstovic sblocca la partita, ma in fuorigioco. Il gol, invece, lo trova il Como al 33simo col solito Assane Diao, imbucato dal solito Nico Paz, per lo 0-1 col quale si va al riposo. Dopo l'intervallo il copione è il solito, col Como che fa valere la sua qualità e ci va vicino anche con Ikonè, prima della risposta dei salentini che alzano i giri del motore e impegnano a più riprese Butez, in gran forma oggi. Il raddoppio del Como però è solo questione di minuti, e infatti all'84simo Da Cunha pennella per la testa di Goldaniga, che torna al gol in Serie A dopo 5 anni di astinenza. Si aprono le porte, e al 90simo c'è spazio anche per la doppietta di Diao, servito dal grande ex Strefezza. 3-0 finale del Como e contestazione dei tifosi salentini, che non vedono la squadra di Giampaolo vincere da ormai 10 partite.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 68, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Lazio 56, Roma 54, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.