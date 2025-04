Il pronostico del risultato di Cagliari-Fiorentina secondo Radio Serie A: 3 voti su 4 a favore del pareggio

Durante un programma di Radio Serie A, i giornalisti Riccardo Trevisani, Gabriele Giustiniani e Chiara Icardi, insieme al conduttore Claudio Guerrini, hanno stilato il pronostico di tutte le partite del 33° turno di Serie A, compresa ovviamente quella che vedrà impegnata la Fiorentina.

Giudizi prevalentemente unanimi quelli espressi dai 4: Trevisani, Icardi e Guerrini non hanno dubbi, parlando di pareggio all'Unipol Domus tra Fiorentina e Cagliari. Solo Giustiniani quota la squadra di Palladino, anche se il suo pronostico segna una doppia chance X2, segno che vede sì i viola favoriti, ma non esclude la via del pareggio.