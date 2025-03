Capello: "Kean ha messo in campo l'attitudine giusta con la Germania, non mi è dispiaciuta la sua prestazione"

Sarà titolare anche domani sera Moise Kean con la maglia della Nazionale, nel frattempo su di lui si è espresso anche l'ex tecnico Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport:

"A me non è dispiaciuta la prestazione di Kean, ha messo in campo l’attitudine giusta. Come pure Maldini quando è entrato: le qualità tecniche non si discutono, però con la Germania l’ho visto finalmente cattivo, aggressivo. Il lavoro con Gasperini all’Atalanta lo sta facendo crescere sotto questo punto di vista, è andato a scuola da un professore".