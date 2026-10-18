La scalata di Brescianini, il jolly di Vanoli. E c'è un motivo preciso se è rimasto alla Fiorentina in estate

Dall'ultimo al primo posto delle gerarchie del centrocampo della Fiorentina. Marco Brescianini si candida seriamente per una maglia da titolare contro il Como, dopo il disastro viola a Genova.

La scalata di Brescianini

Vanoli vuole l'ex Atalanta in campo per rendere più equilibro a una squadra che a Marassi è apparsa scollegata tra i reparti. Così a Brescianini sarà richiesto di aiutare la manovra gigliata, soprattutto senza la palla e appena dopo averla persa, dando aiuto a una difesa finora troppo traballante. Con Vanoli fino ad oggi un solo minuto in campionato, oltre all'ora di gioco in Coppa Italia.

Jolly

In estate aveva accettato anche di giocare terzino in amichevole in attesa degli acquisti, uno spirito di adattamento che ha fatto sì che la Fiorentina preferisse cedere Fabbian. Sacrificio e duttilità: Vanoli si gioca il jolly Brescianini in attesa di sistemare le carte in mezzo. Lo scrive La Nazione.