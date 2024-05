Il campionato italiano è pronto a cambiare? Non ancora, ma potrebbero esserci novità importanti, come introdotto dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Ecco le sue parole a Sky: “A febbraio c'è stata un'assemblea, riguardo il numero di squadre nella massima categoria. Si è discusso, ma il tema può comunque essere riaffrontato in futuro”.

“Gasperini ha fatto una battuta”

All'uscita dall'assemblea di Lega, invece, Casini ha risposto alle parole di Gasperini su Atalanta-Fiorentina ("regaleremo la partita alla Viola"). Sportface riporta: “Ci ha spesso abituati in passato alle battute. E anche questa è una battuta, va letta in questo senso”.

