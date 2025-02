Aumentare la qualità per sognare. Palladino, ora puoi permetterti di osare di più

Non può esserci rammarico per una Fiorentina che conquista tre punti in due partite contro l’Inter, che realizza quattro reti subendone due, che fa esultare Inzaghi manco avesse vinto una finale di Champions, segno che la paura della seconda ‘beffa’ in pochi giorni era tanta.

L'errore arbitrale ha condizionato la partita. Vero, ha giocato solo l’Inter per larghi tratti, mentre la Fiorentina ha provato (poco) a colpire in contropiede. Ma probabilmente non c’era altra gara da fare, visto il momento e la partita di pochi giorni prima.

C'è chi può portare peso specifico superiore

Adesso però il calendario dice che ci sono tre gare da vincere, con una rosa finalmente ricca dal punto di vista tecnico e numerico. Andrà alzata la qualità, occorrerà rischiare qualcosa in più senza però snaturarsi. Perché oggi questa squadra sembra nuovamente convinta dei propri mezzi, sicura di poter inserirsi nelle zone alte della classifica. Fagioli, Zaniolo hanno fatto un esordio importante e possono dare un valore specifico superiore dal centrocampo in su.

La Fiorentina ora potrà osare di più

Tatticamente si andrà avanti così? Vedremo perché Como, Verona e Lecce (due partite su tre in casa) possono permettere di osare di più, di dare a Kean (quando tornerà dalla squalifica) maggiore apporto e supporto rispetto alla difficile sfida di San Siro. Toccherà a Palladino capire come e con chi, vista l’ampia gamma di possibilità che da oggi in poi si presenterà ogni domenica.

La Fiorentina è tornata, anche nella partita più difficile e complicata abbiamo avuto questa conferma. Tra duecentosettanta minuti saremo curiosi di riguardare la classifica. Chissà che non possa essere addirittura più bella di quella di ventiquattro ore fa.