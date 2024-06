La Fiorentina continua a seguire Audero per la porta: spunta una possibile contropartita per la Sampdoria

La Fiorentina sembra che si stia guardando sempre più attorno per trovare un portiere. Un profilo che da tempo piace alla società è quello di Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria che nella scorsa stagione ha fatto il secondo all'Inter per poi tornare adesso nella rosa blucerchiata.

La Fiorentina e Audero: trattativa possibile?

Vari club sono interessati al suo profilo e: nelle ultime settimane, si sono susseguite possibili destinazioni sia italiane che straniere. L’unica che al momento potrebbe fare sul serio è la Fiorentina, che così potrebbe provare ad anticipare anche le possibili concorrenti.

La contropartita

Nel frattempo La Nazione riferisce che la società viola per tentare di convincere la Sampdoria potrebbe includere come contropartita il difensore Christian Dalle Mura tornato alla base dopo la stagione in prestito alla Ternana.