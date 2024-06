L'alternativa a Zaniolo è sempre il pupillo di Palladino, ma anche in questo caso la trattativa non è affatto semplice da imbastire

Il testa a testa tra Atalanta e Fiorentina per arrivare a Nicolò Zaniolo continua, ma accontentare le richieste del Galatasaray non è semplice. Il ds della Fiorentina Daniele Pradè sta quindi sondando altri nomi per avere delle alternative. Secondo il Corriere-Sport Stadio di oggi Il primo sulla lista è Andrea Colpani, fantasista del Monza di Nesta e pupillo del tecnico viola Raffaele Palladino.

Colpani e Palladino vorrebbero riabbracciarsi in viola

Il giocatore piace tantissimo all'allenatore della Fiorentina che vorrebbe riaverlo con se a Firenze, tanto è che si parla da settimane di un suo possibile arrivo. Lo stesso Colpani infatti gradirebbe la presenza dell'allenatore che lo ha cresciuto e lanciato in Serie A.

Una trattativa non facile

In ogni caso resta da imbastire la trattativa con il Monza, che per il Flaco richiede una cifra intorno ai 20 milioni che il Galatasaray vuole per Zaniolo. Sul giocatore ci sono anche la Lazio di Baroni e il Marsiglia di De Zerbi, e potrebbe quindi innescarsi un'asta per il suo cartellino.