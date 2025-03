Il calciatore della Fiorentina Lucas Beltran è intervenuto a ESPN Argentina, parlando di alcune tematiche di casa viola e non solo. Il numero 9 ha citato un suo collega del passato e connazionale molto importante a Firenze, Gabriel Omar Batistuta: “La numero 9 pesa tantissimo, però per me è un onore indossare la maglia che indossava Bati. Qui i tifosi sono pazzi di lui, è venuto allo stadio l'altro giorno per il ‘Pepito Day’ e sono partiti tantissimi cori in suo omaggio”.

“Noi argentini alla Fiorentina ci vogliamo tanto bene. Alvarez è uno dei migliori al mondo”

E aggiunge: “Noi argentini in spogliatoio ci vogliamo tanto bene, c'è un legame con la Fiorentina. Lui e tanti altri connazionali importanti hanno aiutato in questo. L'amicizia con Julian Alvarez? Adesso è davvero uno dei migliori al mondo, non ci sono dubbi. Mi sento un calciatore simile per stile di gioco, anche perché ci ho passato tantissimo tempo insieme e abbiamo fatto le stesse cose per più anni”.

“Scaloni mi ha parlato, arriverà la mia opportunità”

Su Scaloni, ct della Nazionale Argentina: “Mi sorprende la libertà che concede ai giocatori, ci crede davvero nella loro importanza. Ci ho parlato, mi ha detto di continuare ad allenarmi duramente e che la mia opportunità arriverà. Gallardo? Mi rappresenta in pieno, il suo modo di giocare mi ha insegnato molto e sono cresciuto con lui”.