Beltran: "Ho tanti obiettivi personali in Europa, voglio rimanere a lungo. River? Tornerò quando sarà il momento giusto"

A ESPN Argentina ha parlato l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, intervenendo anche sui suoi obiettivi personali per il futuro e su un possibile ritorno futuro al River Plate: "Tornare è nella mia testa, ma non so quando. Per adesso ho molti obiettivi personali qui in Europa e voglio rimanere qui a lungo".

E ancora: “non posso essere io a dire che deve tornare, ma il River è molto più grande di qualsiasi altra squadra. Tornerò quando sarà il momento”. Una promessa quello del numero 9 viola, legatissimo ai colori biancorossi così come il suo ex compagno di squadra a Firenze Martinez Quarta.