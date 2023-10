Michael Kayode è sulla strada giusta per trasformarsi da sorpresa a grande realtà. Come scritto ieri da Fiorentinanews.com, presto la Fiorentina e il procuratore del giocatore si vedranno per parlare del rinnovo.

A proposito di questo viene da specificare che c’è un contratto in essere tra le parti fino al 2025 con opzione di un altro anno, Kayode guadagna 30 mila euro annui al momento e c'è la volontà di allungarlo di almeno un altro paio di stagioni.

Il ragazzo pescato in Serie D dalla Fiorentina è dentro a tutti gli effetti nel progetto viola.