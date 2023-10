Anche contro il Cagliari una prestazione importante per Michael Kayode, che alla prima stagione in Serie A è stato chiamato a ricoprire il ruolo da titolare nella Fiorentina dopo il grave infortunio di Dodo e l'indisponibilità di Pierozzi. Il classe 2004, che aveva fatto l'esordio (stupendo tutti) a Genova alla prima di campionato, ha ripetuto le ottime prestazioni anche nelle successive apparizioni.

E così ha attirato su di sé i primi interessamenti. In fondo a soli 19 anni, un talento del genere è difficile che passi inosservato. Il suo futuro sembra però tracciato, con la Fiorentina che lo vuole ancora con sé a lungo. Il suo contratto con la società viola scade nel 2025, con l'opzione da parte dei dirigenti gigliati di prolungarlo di un altro anno ancora. A sembrare al momento fuori luogo, soprattutto per le cifre di un calcio sempre più spendaccione, sono i soli 30mila euro di stipendio che il giocatore percepisce annualmente.

Il salto di qualità è stato rapido, anche se il processo di crescita è solo all'inizio. Nonostante questo il suo contratto va adeguato al ruolo di titolare che ha acquisito il ragazzo. Fino ad ora non ci sono stati contatti per il rinnovo, ma presto potrebbero arrivare importanti novità. Come appreso da Fiorentinanews.com, i colloqui per il prolungamento di contratto (e conseguente adeguamento economico) sono già stati fissati tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore, che verosimilmente si incontreranno durante la prossima sosta per le nazionali ormai alle porte.

Tra le parti, comunque sia, la fiducia è massima e reciproca. Una collaborazione che ha portato un ragazzo scartato da una certa Juventus, dal Gozzano alla Fiorentina, fino alla titolarità in Serie A. E ora il futuro non può essere che radioso.