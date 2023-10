‘Corri Kayo, corri!’ Nessuno come lui in Serie A. Il dato

Un gol praticamente subito evitato con una grande lettura ed un provvidenziale recupero, un’autorete provocata a conclusione di una delle tantissime fughe palla al piede: Michael Kayode fa la voce grossa e ruggisce, rivelandosi decisivo nella vittoria rotonda della Fiorentina contro il Cagliari. Sgroppate sulla fascia ma anche ottime chiusura in difesa, resistenza nell’arco dei 95’ di gioco e tanta, a tratti anche troppa, saggezza sul terreno di gioco. Una prestazione che non è passata inosservata anche perchè sotto gli occhi del ct dell’Italia Luciano Spalletti.

Il monito di Italiano è chiaro: ‘Stupisce di partita in partita, deve crescere anche lui però è un talento e bisogna cercare di tutelarlo, sono contento di come sta facendo’. E le dichiarazioni del giovane terzino nel pre gara erano già state indicative: ‘Con il mister ho un bellissimo rapporto, sono contento di quanto sto facendo e di quello che lui fa per me’. Una grandissima soddisfazione per i tifosi della Fiorentina poter ammirare un prodotto del vivaio già a questi livelli. Il ragazzo da parte sua può giocare sereno, consapevole del sostegno che avrà negli e nei bassi che caratterizzano i giovani, anche se dal talento evidente e dalle prospettive indefinibili come Kayode.

Il 2004 di Borgomanero è il calciatore con più minuti tra i giovanissimi della Serie A. Si parte dai 45’ scarsi del francese Guessand dell’Udinese, quindi le 2 presenze e 22 minuti per il 2005 del Milan Bartesaghi, 3 presenze e 29 minuti poi per il turco Yildiz della Juventus. 5 presenze e 140 minuti per Vignato del Monza, mai però titolare con Palladino, 4 presenze e 130 minuti per il 2004 Corazza del Bologna. Ben 7 presenze, 2 da titolare, per un totale di 287 minuti per il danese del Lecce, Dorgu. Infine ecco Kayode: 299 minuti, con 3 prove da titolare e 1 da subentrato. Nel mezzo anche una sfida europea, in cui il piemontese è rimasto in campo per tutti i 95’ col Genk in Conference League.