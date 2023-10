Kayode: "Un onore la mia prima partita davanti a questi grandissimi tifosi. Portiamo a casa tre punti importantissimi"

Michael Kayode è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro il Cagliari. Altra prestazione super di questo 19enne che ormai è sempre meno una sorpresa e sempre più una realtà.

L'esterno destro ha celebrato questa vittoria scrivendo sui propri social: “Un onore fare la mia prima partita davanti a questi grandissimi tifosi. Portiamo a casa questi tre punti importantissimi che la strada è ancora lunga, avanti così”.

Tra l'altro a seguire questo incontro in tribuna c'era anche il selezionatore della Nazionale, Luciano Spalletti. Chissà che non si sia appuntato anche il suo nome da qualche parte. Del resto Kayode viene proprio da un'esperienza fantastica vissuta in azzurro durante l'estate, con la conquista del titolo europeo con l'Under 19.