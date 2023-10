Le nostre PAGELLE: Gonzalez scatenato. Kayode? L'ennesima, bella prestazione non può essere casuale. La liberazione di Nzola

Terracciano: 6 Petagna non può impensierirlo più di tanto con un colpo di testa centrale nel primo tempo. Poco chiamato in causa dagli attaccanti avversari.

Kayode: 7,5 Grande protagonista, in particolare dei primi venti minuti dove fa cose pregevoli in entrambe le aree di rigore. Prima rimedia all'errore commesso da Milenkovic, salvando un appoggio a rete di Nandez, che aveva saltato anche Terracciano. Poi incursione offensiva sul fronte destro e pallone dato forte dentro, con Dossena che lo mette nella propria porta. Non siamo ancora al primo gol in A per lui, ma mezza rete è sua. Inesauribile davvero sulla fascia. Una buona prestazione poteva essere un caso, ma quando cominciano ad essere tre o quattro allora, forse, vuol dire che siamo davanti a un vero giocatore di calcio (anche se ha solo 19 anni).

Milenkovic: 5,5 Troppa superficialità nel suo passaggio arretrato direttamente spedito sui piedi di Nandez. Occasione colossale sprecata, per nostra fortuna, dall'uruguaiano, ma il suo errore poteva costare molto, molto caro.

Martinez Quarta: 6,5 Gol e buone prestazioni sono potenti rigeneranti. Il tackle scivolato è l'arma di giornata per fermare le scorribande avversarie. Tempismo e precisione negli interventi non gli mancano.

Parisi: 6,5 Ben piazzato dietro, con un buon passo sulla fascia e una tenuta per tutta la gara che non guasta di certo.

Arthur: 6,5 Con Duncan di fianco si trova bene. Il centrocampo della Fiorentina, con lui, è in buone mani.

Duncan: 6,5 Si conferma utile, anzi molto utile per mantenere gli equilibri a centrocampo. Non si risparmia di certo e questa è una qualità che viene sempre apprezzata da ogni tifoso. Mandragora: SV.

Gonzalez: 7,5 E' letteralmente scatenato e segna a ritmi da vero bomber. Sfrutta una disattenzione della difesa del Cagliari e dopo due minuti indirizza la gara decisamente dalla parte dei viola. Sfiora il raddoppio con un sinistro a giro e poi viene anche steso in area avversaria senza che nessuno (arbitro, Var) intervenga. Cori personali della Curva più che meritati. Ikone: 5,5 Gli manca il tempo nelle giocate. Lancia Nzola ma lo fa in ritardo mettendolo in fuorigioco. Punta gli avversari, ed è un merito nel suo ruolo, ma stringi, stringi…

Bonaventura: 6 Anche ai migliori succede di avere una serata normale. Questa è una di quelle per uno che ci ha fatto vedere gol, assist e grandi giocate in sei giornate di campionato. Infantino: 6 Ha il merito di riportare su diversi metri la Fiorentina assieme anche a Kouame e, in parte, Ikone. Si becca un giallo che poteva evitare.

Brekalo: 5,5 Era e resta impalpabile. Kouame: 6 Leggi Infantino sull'aiuto che dà alla squadra.

Beltran: 6 Tecnicamente è di buon livello e questa non è una novità. La partecipazione al gioco c'è, ma ancora c'è troppa distanza tra lui e la porta avversaria. Una distanza che in qualche modo va colmata. La cura che gli riserva nel secondo tempo Dossena non agevole di certo la sua prestazione. Bello l'applauso di sostegno riservatogli dal pubblico. Nzola: 6,5 Finalmente arriva la rete del centravanti. Tra l'altro il suo tocco sotto è anche pregevole dal punto di vista tecnico. Che sia la sua liberazione?

Italiano: 6,5 Avvio perfetto della squadra, ma solito calo nella prima parte della ripresa con qualche rischio di troppo corso. Finale di gara però in ripresa anche grazie a qualche cambiamento impresso dal tecnico.