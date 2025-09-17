In fase di presentazione, il nuovo calciatore della Fiorentina Tariq Lamptey ha parlato così: “A prescindere dal campionato ogni avversario è diverso, io cerco di accogliere tutte le sfide perché mi aiuta ad evolvermi come calciatore. Quando ho parlato con la società mi hanno detto che mi seguivano fin da quando ero giovane, e questo mi ha lusingato. Sono contento di essere arrivato finalmente qui a Firenze”.

Poi ha aggiunto: “Personalmente non conoscevo i miei compagni, ma qui ci sono molti giocatori famosi che hanno avuto carriere fantastiche. Mi hanno accolto tutti molto bene e ho tanta voglia di vivere questa stagione insieme a loro. In Inghilterra la Fiorentina è molto conosciuta, parliamo di un club storico che non ha bisogno di presentazioni. Spero che a livello europeo il club faccia un ulteriore passo in avanti".

Su Dodo: “Fin dal mio arrivo è stato fantastico, è veramente una grande persona. Anche Kayode mi ha detto grandi cose della Fiorentina, sono davvero felice di essere qui".

Sull'esperienza inglese: “Sono molto grato a Lampard che mi ha lanciato, a Londra sponda Chelsea sono cresciuto tantissimo. Gli infortuni fanno parte del calcio, ma sono fiducioso sulla mia condizione fisica attuale. De Zerbi al Brighton è stato un grandissimo allenatore per me, quando ha saputo che sarei venuto a Firenze mi ha fatto gli auguri. Oltre alla Fiorentina ho avuto altre offerte, ma il progetto viola mi è sembrato subito il più valido”.