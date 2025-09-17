Lamptey: "Dodô mi ha accolto benissimo e anche Kayode mi ha detto ottime cose della Fiorentina. Ho ricevuto altre offerte, ma il progetto viola mi ha convinto subito"
In fase di presentazione, il nuovo calciatore della Fiorentina Tariq Lamptey ha parlato così: “A prescindere dal campionato ogni avversario è diverso, io cerco di accogliere tutte le sfide perché mi aiuta ad evolvermi come calciatore. Quando ho parlato con la società mi hanno detto che mi seguivano fin da quando ero giovane, e questo mi ha lusingato. Sono contento di essere arrivato finalmente qui a Firenze”.
Poi ha aggiunto: “Personalmente non conoscevo i miei compagni, ma qui ci sono molti giocatori famosi che hanno avuto carriere fantastiche. Mi hanno accolto tutti molto bene e ho tanta voglia di vivere questa stagione insieme a loro. In Inghilterra la Fiorentina è molto conosciuta, parliamo di un club storico che non ha bisogno di presentazioni. Spero che a livello europeo il club faccia un ulteriore passo in avanti".
Su Dodo: “Fin dal mio arrivo è stato fantastico, è veramente una grande persona. Anche Kayode mi ha detto grandi cose della Fiorentina, sono davvero felice di essere qui".
Sull'esperienza inglese: “Sono molto grato a Lampard che mi ha lanciato, a Londra sponda Chelsea sono cresciuto tantissimo. Gli infortuni fanno parte del calcio, ma sono fiducioso sulla mia condizione fisica attuale. De Zerbi al Brighton è stato un grandissimo allenatore per me, quando ha saputo che sarei venuto a Firenze mi ha fatto gli auguri. Oltre alla Fiorentina ho avuto altre offerte, ma il progetto viola mi è sembrato subito il più valido”.